SLC e o ano promissor no campo

Depois de um 2016 péssimo para o agronegócio, a companhia agrícola SLC apresenta hoje seus resultados do último trimestre. De acordo com o banco Itaú BBA, a receita do ano deve ficar em 1,650 bilhão de reais, abaixo do um 1,761 bilhão de 2015. O lucro deve ficar em cerca de 8 milhões, frente a 121 milhões ano passado. Ainda assim, depois de um ano que todos sabiam que seria péssimo, os investidores têm motivos para ficar animados com o futuro.

A safra 2017 deve ser recorde e ajudar a empresa a recuperar os bons resultados. De acordo com o IBGE, a expectativa é que a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas chegue a 224 milhões de toneladas, quase 22% superior a do ano passado. O principal motivo é o clima. De acordo com o Itaú, a receita do último trimestre da SLC já deve ser beneficiada, com faturamento de 620 milhões de reais, 6,2% a mais do que o mesmo período do ano anterior.

O problema, para a SLC e outras tradings agrícolas, é que não é só o Brasil que terá um ano favorável às commodities agrícolas. Outros grandes produtores, principalmente os Estados Unidos, também terão um bom ano na agroindústria. A previsão do departamento de agricultura americano é de que soja e milho tenham uma produtividade pelo menos 10% melhor que ano passado, o que pode derrubar os preços mundo afora em até 10%. Ainda assim, de acordo com analistas ouvidos por EXAME Hoje, é melhor um ano produtivo com preços mais baixos que o normal do que uma safra ruim, como ano passado, mesmo com preços um pouco melhores.

A produtividade das lavouras vai ficar melhor entre 13% e 30% em todas as culturas da SLC, com exceção da primeira safra de milho, que ainda têm impactos de 2016. Essa diferença vai garantir um ano melhor em qualidade e quantidade. Os caos logístico, com estradas intransitáveis, como a BR-163, não ajuda. Mas, para companhias como a SLC, 2017 é um ano promissor.