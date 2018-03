Sky fecha acordo para acrescentar Netflix a TV paga na Europa

Londres – O grupo europeu de televisão por assinatura Sky disse nesta quinta-feira que vai acrescentar o serviço de streaming de vídeo Netflix a um novo pacote de TV, adicionando pela primeira vez séries como “The Crown” à sua oferta de esporte e entretenimento.

A mistura de séries e filmes originais do Netflix revelou-se popular globalmente, com o número de assinantes atingindo quase 118 milhões no final de 2017, trazendo nova concorrência aos fornecedores tradicionais de TV por assinatura.

O presidente-executivo da Sky, Jeremy Darroch, disse que acordo permitirá aos clientes acessar ainda mais entretenimento em sua plataforma.

“Ao colocar o conteúdo do Sky e Netflix lado a lado, juntamente com programas da HBO, Showtime, Fox e Disney, estamos tornando a experiência de entretenimento ainda mais fácil e simples para nossos clientes”, disse ele.

O Netflix será lançado no pacote premium da Sky na Grã-Bretanha e Irlanda neste ano, e na Alemanha, Áustria e Itália depois disso, disse a Sky.

A Sky, que está sendo disputada pela Twenty-First Century Fox de Rupert Murdoch e a Comcast Corp, fechou um acordo com a rival britânica BT no ano passado para oferecer os canais de esportes uns dos outros, permitindo que os telespectadores vejam jogos de futebol da Premier League em uma única plataforma.