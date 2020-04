Sindilojas pleiteia a abertura do comércio em SP de olho no dia das mães

O Sindicato dos Lojistas do Comércio de São Paulo (Sindilojas-SP) – que representa 30 mil empresas do comércio lojista e 100 mil empresários da cidade – reiterou a solicitação ao governador João Doria para reabrir o comércio de rua e de shoppings centers da capital no dia 1º de maio.

A entidade teme que nem todos os lojistas consigam sobreviver até o final da quarentena, em 10 de maio. O dia escolhido para a flexibilização do isolamento social coincide com o dia das mães, que é a segunda melhor data comemorativa para o comércio, atrás apenas para o Natal. Portanto, se a flexibilização for feita antes, os lojistas poderão vender mais.

Segundo o sindicato em nota, as empresas estão conscientes e empenhadas em implantar e cumprir as regras de higiene e saúde, utilização de máscaras e distribuição de EPI’s aos funcionários, bem como controle de entrada e distanciamento no atendimento dentro das lojas.