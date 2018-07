Sindicato anuncia greve em plataforma da Total no Reino Unido para segunda

Londres – Uma greve de 12 horas em plataformas de gás e petróleo offshore da Total no Mar do Norte ocorrerá como planejada no dia 30 de julho, disse um representante do sindicato britânico Unite the Union nesta sexta-feira, acrescentando que mais nenhuma negociação com a Total está planejada no momento.

Cerca de 40 integrantes do sindicato começaram a mobilização da greve na última segunda, paralisando os trabalhos por 24 horas nas plataformas Alwyn, Elgin e Dunbar no Mar do Norte, mas estocaram óleo como proteção contra qualquer interrupção imediata no fornecimento de petróleo.

O Unite the Union, o maior sindicato trabalhista do Reino Unido, agendou mais paralisações de 24 horas em 6 e 20 de agosto e uma paralisação de 12 horas no dia 13 de agosto, se não conseguir chegar a um acordo sobre novas rotas com a Total.

Os campos representam cerca de 10 por cento da produção de gás britânica, enquanto a sua produção de petróleo contribui com cerca de 45 mil a 50 mil barris por dia (bpd) para os fluxos brutos de Forties e Brent Blend.