Sindicato alemão convoca greve em galpões da Amazon

Dusseldorf – O sindicato alemão Verdi convocou greve dos empregados de dois centros logísticos da Amazon na Alemanha nesta segunda-feira, 17, numa campanha por melhores salários e condições de trabalho.

O Verdi tem organizado greves frequentes na Amazon na Alemanha desde 2013 para pressionar a companhia a aumentar salários dos galpões logísticos para níveis de acordo com o estabelecido pelos setores de varejo e entrega de encomendas.

A Amazon tem se recusado a aceitar exigências da entidade, afirmando que acredita que seus funcionários nos centros de distribuição devem ser pagos em linha com competidores do setor de logística, não com os de varejo. A Alemanha é o segundo maior mercado da Amazon depois dos Estados Unidos.

Durante a Black Friday deste ano, em novembro, trabalhadores da Amazon na Alemanha e na Espanha fizeram greves, mas a empresa disse que não houve impacto nas encomendas dos clientes.

O Verdi convocou greve em um galpão em Werne, no oeste do país, até terça-feira, e informou que o protesto deve continuar até o Natal no galpão de Leipzig, no leste do país.

“Demos repetidas vezes mais tempo para a Amazon reagir a nossas exigências”, disse Thomas Schneider, representante do Verdi, afirmando que é uma “provocação” a Amazon se recusar a negociar. “Vamos ver se as promessas deles de entregar as encomendas pontualmente até a véspera do Natal vão ser cumpridas”, acrescentou.