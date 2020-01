Shell tem forte queda no lucro do 4º trimestre, a US$ 871 milhões

A Royal Dutch Shell anunciou nesta quinta-feira que teve lucro com base nos custos de reposição de US$ 871 milhões no quarto trimestre de 2019, montante que representa apenas uma fração do ganho de US$ 7,33 bilhões obtido no mesmo período do ano anterior. A medida com base nos custos de reposição é semelhante ao lucro/prejuízo líquido divulgado por petrolíferas nos EUA.

O lucro ajustado com base nos custos de reposição — que exclui determinados itens e é a medida preferida da Shell — foi de US$ 2,9 bilhões entre outubro e dezembro, ante US$ 5,69 bilhões um ano antes.

Na mesma comparação, o lucro líquido atribuível a acionistas caiu de US$ 5,59 bilhões para US$ 965 milhões, cifra que ficou bem abaixo da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 3,36 bilhões.

Já a receita da petrolífera anglo-holandesa somou US$ 84,01 bilhões no último trimestre, queda de 18% ante igual período de 2018.