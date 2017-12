Shell suspende produção em duas plataformas de petróleo

Londres – A Royal Dutch Shell disse nesta terça-feira que suspendeu a produção em duas plataformas de petróleo e gás offshore após o encerramento de um importante nó europeu de transporte de óleo bruto.

A gigante petrolífera confirmou que suspendeu o fluxo de petróleo e gás das plataformas Shearwater e Nelson no mar central do Norte como resultado do desligamento do sistema de oleoduto Forties, de propriedade da Ineos, uma empresa de refinação e produtos químicos.

A Ineos fechou o encanamento da Forties depois que uma rachadura se agravou após ser descoberta na quarta-feira passada, ao sul de Aberdeen, na Escócia.

A empresa disse que as reparações do oleoduto poderiam levar semanas, durante as quais a Forties ficaria fora de serviço.

Fonte: Dow Jones Newswires.