Shell retoma produção no Mar do Norte

Londres – Uma porta-voz da Shell disse nesta quarta-feira que as operações de produção estavam sendo retomadas gradualmente nas plataformas de petróleo e gás Shearwater e Nelson, no Mar do Norte.

A retomada segue-se à reabertura do importante oleoduto de Forties, que transporta a produção dos campos. Ele teve a operação interrompida em 11 de dezembro, depois que uma rachadura foi encontrada na infraestrutura. O oleoduto foi reaberto nesta semana após reparos.

A Shell disse em 12 de dezembro que havia parado a produção nos campos.