Rio de Janeiro – A Shell Brasil, subsidiária local da anglo-holandesa Shell, investiu R$ 170 milhões em pesquisa e desenvolvimento em 2017 e prevê que o montante para este ano será “bem maior”, disse nesta terça-feira (03) o presidente da empresa, André Araújo.

O executivo ressaltou que a petroleira completou 105 anos no país e que tem sentido recentemente um aumento da concorrência com outras empresas no Brasil.