Shell e Blackstone farão oferta de US$10 bi por ativos da BHP

Houston – A Shell Plc e a empresa de private equity norte-americana Blackstone estão trabalhando em uma proposta conjunta de 10 bilhões de dólares pelos ativos de “shale” da BHP Billiton nos Estados Unidos, de acordo com uma rede de televisão.

A oferta da Shell e da Blackstone será apenas uma das várias propostas que a BHP receberá para as operações de “shale” no país, afirmou a Sky News em reportagem na quinta-feira, citando fontes bancárias.

BHP, Shell e Blackstone recusaram-se a comentar.

Empresas de private equity têm sido firmes compradores de ativos de “shale” (conhecido como óleo de xisto) nos EUA nos últimos anos. Nesta semana, a Devon Energy disse que vendeu algumas operações de xisto no Texas por 553 milhões de dólares para um comprador que os analistas de energia da Tudor Pickering Holt identificaram como uma empresa de private equity. A Devon não divulgou o nome do comprador.

A área operada pela BHP está localizada ao lado dos ativos controlados pela Shell e pela Anadarko Petroleum na Bacia Permiana, no oeste do Texas e no Novo México. A Anadarko fez no final do ano passado uma proposta pelas propriedades onshore da BHP, de acordo com duas fontes familiarizadas com a transação.

A Anadarko não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.