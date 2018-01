Shell adquire 9 dos 19 lotes em leilão de petróleo no México

A anglo-holandesa Shell arrematou nove dos 19 lotes de petróleo e gás natural em águas profundas no Golfo do México, em um leilão nesta quarta-feira, após a gigante petroleira aumentar sua aposta em águas profundas da América Latina.

O leilão levantou 93 bilhões de dólares em investimentos para o México e foi o maior desde que o setor de energia do país foi aberto para empresas estrangeiras em 2014.

A Shell se concentrou em lotes nas bacias Perdido e Salina, que deveriam ser as mais competitivas das 29 áreas oferecidas no leilão.

Além de quatro lotes que arrematou sozinha, a empresa conquistou mais quatro em um consórcio com a Qatar Petroleum e outro em conjunto com a petroleira estatal mexicana Pemex.

A Shell também foi uma grande vencedora no leilão de petróleo por áreas nas águas profundas do pré-sal no Brasil em outubro.

O México enfrenta uma forte concorrência do Brasil e de outros rivais regionais que desejam atrair dinheiro das maiores empresas mundiais de petróleo. Argentina, Uruguai e Equador também estão leiloando campos de petróleo e gás neste ano.