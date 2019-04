Ser Educacional compra Uninorte por R$194,8 milhões

São Paulo — A Ser Educacional anunciou nesta quarta-feira, 17, a compra do Centro Universitário do Norte (Uninorte) por preço base de 194,8 milhões de reais, que será subtraído de dívida da companhia.

O acordo da Ser foi acertado com empresa do grupo educacional internacional Laureate Education e envolve 100 por cento da Uninorte. O valor da transação será deduzido de dívida líquida da Uninorte no montante de 9,8 milhões de reais.

A Ser não informou o volume de alunos da Uninorte ao final de 2018 ou dados financeiros do centro universitário.

Segundo a companhia, com a aquisição, a Ser “fortalece sua presença na região Norte, assumindo número significativo de alunos de graduação presencial na cidade de Manaus… e passa a ser referência de mercado nas duas maiores cidades da região Norte, uma vez que já é líder de mercado em Belém”.