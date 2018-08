Selos pedem para UE impedir compra do controle da EMI pela Sony

Bruxelas – O grupo selos independentes de música Impala pediu que as autoridades de defesa da concorrência da União Europeia impeçam a Sony de se tornar a maior gravadora de música do mundo com sua oferta de 2,3 bilhões de dólares pelo controle da EMI, dizendo que a empresa combinada teria muito poder de mercado.

A Sony anunciou o acordo em maio, na mais ousada estratégia do novo presidente-executivo, Kenichiro Yoshida, para dar à empresa direitos sobre 2,1 milhões de músicas de artistas como Drake, Sam Smith, Pharrell Williams e Sia.

O conglomerado japonês, que atualmente possui 30 por cento de participação na EMI, quer comprar a fatia de 60 por cento do Mubalada Investment. Em julho, a Sony também adquiriu a participação minoritária na EMI do espólio de Michael Jackson.

A crescente popularidade dos serviços de transmissão de música com preço fixo, como o Spotify, o Apple Music, o Google Play, o SoundCloud e o YouTube, impulsionou a indústria.

O controle da Sony sobre a EMI daria à empresa o poder de fazer o que quiser, disse Helen Smith, presidente-executiva do Impala.

“O mercado precisa de grandes operadores, mas não quando é permitido adquirir tanto poder que eles começam a estrangular o mercado e espremer os independentes que são os que assumem os riscos”, disse, acrescentando que 80 por cento dos novos lançamentos vêm de selos independentes.

Ela disse que o acordo daria à Sony o poder de negociar direitos online para seus catálogos de gravação e de direitos de reprodução, promover seu repertório global tanto em rádio quanto em playlists, e ser capaz de atrair compositores com melhores condições.

Há também o risco de a Sony se concentrar mais em sucessos anglo-americanos mais vendidos do que em canções locais, disse Smith.

“O bloqueio parece ser o único caminho, já que é difícil ver como medidas compensatórias poderiam ajudar neste caso”, disse Helen. O Impala planeja enviar seus comentários à Comissão Europeia nesta semana.

O regulador de concorrência da UE autorizou a aquisição pela Sony e pelo Mubadala do negócio editora de música da EMI em 2012 em troca de pesadas concessões, incluindo a venda dos direitos de reprodução mundial de quatro catálogos e das obras de 12 compositores.