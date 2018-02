Seguranças do Pão de Açúcar são acusados de agredir jovem negro

São Paulo – Uma consumidora acusa os seguranças que trabalham em um Pão de Açúcar no Jabaquara, em São Paulo, de agredir o seu filho.

O garoto de 16 anos foi abordado pelos seguranças contratados pelo Pão de Açúcar, através de uma empresa terceirizada, na noite de 11 de fevereiro. Ele havia pego uma barra de chocolate e um pacote de salgadinhos Doritos, segundo sua mãe, Luciana Cruz, relatou no Facebook.

Os produtos foram pagos por ele depois da agressão e somaram R$ 9,81, de acordo com nota fiscal postada na rede social. Os seguranças o jogaram no chão e o agrediram, com socos e chutes. O garoto, de acordo com o relato, também levou 6 tiros de revólver airsoft.

Luciana afirmou, na rede social, que registrou um boletim de ocorrência.

Em nota enviada ao site EXAME, o Grupo Pão de Açúcar afirmou que “não tolera atos de violência” e que afastou os seguranças envolvidos.

Confira a nota na íntegra:

“A rede informa que não tolera atos de violência e que repudia veementemente qualquer comportamento desse tipo em suas lojas. A conduta relatada não condiz com o procedimento exigido pela companhia, realizado pela equipe de segurança terceirizada contratada. Assim que tomou conhecimento do caso, a rede instaurou um processo interno de apuração, notificando a empresa a prestar todos os esclarecimentos e afastando imediatamente os envolvidos, até que o caso seja esclarecido junto aos órgãos competentes. Além disso, procedeu com o reforço dos processos internos de conduta.”