Seguradora da China se torna o segundo maior acionista do HSBC

Pequim – Uma das maiores seguradoras da China, a Ping An Insurance tornou-se a segunda maior acionista do HSBC Holdings, mas não influenciará na administração do banco sediado no Reino Unido, disse o executivo-chefe do HSBC, Stuart Gulliver, nesta quinta-feira.

O investimento do grupo chinês é uma medida financeira, não estratégica, disse Gulliver a repórteres em Shenzhen, após a seguradora chinesa anunciar no fim da quarta-feira que sua participação no HSBC aumentou para mais de 5%.

Prestes a deixar o cargo, Gulliver afirmou que o banco recebe bem o investimento e que tem tido conversas regulares com a Ping An, que começou a comprar ações do HSBC no segundo trimestre do ano passado.

Com as compras, a seguradora chinesa está atrás apenas da BlackRock entre os acionistas do banco.

A Ping Ang é a maior seguradora do mundo em capitalização de mercado.