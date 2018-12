Schvartsman quer renovar contrato de 2 anos como CEO da Vale antes de maio

Nova York – O diretor-presidente da mineradora Vale, Fabio Schvartsman, prevê chegar a acordo com a companhia para renovar o seu contrato de dois anos antes do término, previsto para maio de 2019, segundo informou o executivo a analistas de mercado em encontro nesta terça-feira em Nova York.

“Eu não posso dizer sobre a parte da empresa. De minha parte, estou totalmente preparado para permanecer na empresa por mais tempo, e estamos iniciando discussões”, disse o executivo, que se tornou CEO da maior produtora de minério de ferro do mundo após a saída de Murilo Ferreira. “Eu não poderia me divertir mais do que gerindo esta empresa.”

Em meio ao crescimento da demanda da China por minério de maior qualidade, para reduzir a poluição, a Vale vem obtendo prêmios importantes durante a gestão de Schvartsman, com grande competitividade ante suas principais concorrentes, fruto de investimentos bilionários no passado.

Schvartsman assumiu a empresa após a entrada em operação da mina gigante de minério de ferro de alta qualidade S11D, no Pará, entre 2016 e 2017, cujos investimentos totalizaram 14,3 bilhões de dólares.

Desde então, a empresa vem obtendo ganhos importantes a partir do produto do S11D, que tem substituído produção de minérios com mais poluentes em outras regiões, e não prevê novos investimentos de grande porte no horizonte previsível.

Enquanto isso, o presidente vem buscando realizar uma grande reestruturação no negócio de metais básicos, de olho nas previsões de crescimento da demanda por baterias de carros elétricos.