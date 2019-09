Saudi Aramco restaura produção de petróleo antes do esperado, dizem fontes

Londres — A Arábia Saudita restaurou a sua capacidade de produção de petróleo para 11,3 milhões de barris por dia, disseram à Reuters três fontes informadas sobre as operações da Saudi Aramco, mantendo uma recuperação mais rápida do que o esperado após os ataques de 14 de setembro em suas instalações petrolíferas.

A produção de petróleo do campo de Khurais está agora em 1,3 milhão de bpd e a do Abqaiq atualmente está em cerca de 4,9 milhões de bpd, disseram as fontes. Na segunda-feira, fontes disseram que a produção da Abqaiq era de cerca de 3 milhões de bpd.

Os ataques de 14 de setembro às instalações da companhia causaram um aumento nos preços do petróleo, incêndios e danos que reduziram pela metade a produção de petróleo do maior exportador de petróleo do mundo, ao interromper 5,7 milhões de bpd de produção.

O ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Salman, e o executivo-chefe da empresa estatal de petróleo Aramco, Amin Nasser, disseram que a produção estaria totalmente restaurada no fim de setembro.

Os ataques inicialmente elevaram os preços do petróleo em 20%, apesar de terem caído logo depois, quando o reino se comprometeu a recuperar rapidamente a produção. Na quarta-feira, o petróleo caiu mais de 1 dólar por barril, para cerca de 62 dólares.

O reino conseguiu manter os suprimentos aos clientes em níveis anteriores aos ataques, utilizando seus enormes estoques de petróleo e oferecendo outros tipos de petróleo de outros campos, disseram autoridades sauditas.