Saudi Aramco encontrará investidores em Dubai e Abu Dhabi, dizem fontes

Riad/Abu Dhabi – A Saudi Aramco planeja reuniões com investidores em Dubai na próxima semana, nas quais procura arrecadar até 25,6 bilhões de dólares na maior venda de ações do mundo.

A gigante estatal do petróleo e seus consultores vão realizar reuniões no Ritz Carlton Hotel, em Dubai, no Centro Financeiro Internacional de Dubai, em 24 de novembro, disse um investidor que viu o convite.

A Aramco também planeja encontrar investidores em Abu Dhabi no dia seguinte, segundo uma segunda fonte de uma empresa de investimentos.

A Aramco não pôde ser encontrada imediatamente para comentar.

A empresa cancelou nesta semana os roadshows em Nova York e Londres, após decidir não vender ações diretamente a investidores em mercados desenvolvidos e, em vez disso, optou por uma oferta amplamente focada no mercado interno.

A Saudi Aramco estabeleceu no domingo um preço indicativo para o negócio, avaliando a empresa em até 1,7 trilhão de dólares, abaixo dos 2 trilhões de dólares procurados pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, mas colocando-o na disputa para se tornar o maior IPO do mundo.