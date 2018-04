S&P reafirma rating do Banco do Brasil em BB-, com perspectiva estável

Nicholas Shores, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A agência de classificação de risco S&P Global Ratings reafirmou nesta quarta-feira o rating BB- do Banco do Brasil e manteve a perspectiva para a nota de crédito estável.

Na avaliação da S&P, o BB recuperou lucratividade devido à melhora na margem líquida de juros, à melhor eficiência e a menores perdas com crédito.

“Adicionalmente, o banco melhorou suas métricas de capital na sequência de uma geração interna de capital mais forte, redução de suas exposições e pagamentos de dividendos mais baixos que os números históricos”, escreve a agência em nota.

A S&P explica ainda que a perspectiva estável para o rating do banco reflete a perspectiva da agência para o Brasil, que espera que a nota de crédito da instituição financeira se movimente em consonância com a soberana do país.