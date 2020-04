São Paulo é a cidade do mundo que mais usa o recurso de viagem do Tinder

Com as viagens limitadas em todo o mundo por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus, a saída foi buscar conexões internacionais online. Desde o dia 27 de março, o aplicativo de namoro Tinder liberou gratuitamente o recurso Passaporte, que permite que os usuários da plataforma conheçam pessoas de qualquer cidade do planeta. A ação aumentou o uso do app: em um único dia, mais de 3 bilhões de perfis foram vistos na plataforma.

Essa semana, a empresa divulgou que, de todo o mundo, os usuários da cidade de São Paulo são os que mais utilizam ferramenta gratuita. A cidade também é o destino favorito dos usuários brasileiros, seguida por Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos.

As três cidades que mais receberam “turistas virtuais” no Tinder foram Los Angeles, Nova Iorque e Londres, no Reino Unido. Depois, está Paris, na França; Amsterdã, na Holanda; Madrid, na Espanha; Tóquio, no Japão; Barcelona, na Espanha; Seul, na Coreia do Sul; e Estocolmo, na Suécia.

O Tinder também divulgou quais são as cidades que mais se visitam no mundo. Em primeiro lugar, estão os usuários de São Paulo, que optam por ir a Nova York. Depois, aparece Buenos Aires, que visita Madrid. Nos Estados Unidos, os moradores de Nova York optam por conhecer pessoas de Los Angeles. Na Índia, as pessoas de Nova Deli buscam conversas com os usuários de Mumbai. Em Istambul, na Turquia, a destino mais frequente é Kiev, na Ucrânia.

Os solteiros do mundo estão ansiosos pelo fim do isolamento social. Em Wuhan, na China, depois de quase três de meses de quarentena total, os moradores ansiavam por voltar à vida normal. Além das ruas cheias, o ânimo foi tanto que levou o principal aplicativo de namoro da região a travar temporariamente no dia 8 de abril, primeiro dia pós-quarentena. A informação foi divulgada pela própria fabricante, a Alipay, da gigante de tecnologia Alibaba. O app teve alta de 300% nos acessos.