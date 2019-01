Santander vai fechar 140 agências no Reino Unido com migração para digital

Madri – O Santander anunciou hoje que vai fechar 140 agências no Reino Unido, uma vez que caiu o número de clientes que utilizam os serviços bancários convencionais em meio à crescente popularidade dos serviços digitais.

O banco espanhol disse que a decisão afetará 1.270 funcionários, mas que pretende realocar cerca de um terço deles.

Com os cortes, a rede britânica de agências do Santander passará a ter 614 agências. O banco também pretende investir 55 milhões de libras (US$ 71 milhões) para reformar 100 agências nos próximos dois anos.

Segundo o Santander, o número de operações feitas em suas agências no Reino Unido diminuiu 23% nos últimos três anos, enquanto as transações digitais dobraram no período.

O Santander é o quinto maior banco do Reino Unido.

Por volta das 9h30 (de Brasília), a ação do Santander subia 0,90% na Bolsa de Madri, a 4,34 euros. Fonte: Dow Jones Newswires.