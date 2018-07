Santander tem seguradora digital aprovada pelo Banco Central e Susep

São Paulo – O Santander Brasil informa que recebeu as autorizações regulatórias que faltavam para a constituição de uma seguradora digital com a alemã HDI. Conforme notas explicativas em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, a parceria foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em 2 de fevereiro, pelo Banco Central em 30 de abril, e em 15 de maio recebeu aprovação prévia da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

“A conclusão da operação está sujeita ao cumprimento de demais condições precedentes”, informa o Santander, em relatório.

O negócio, anunciado em dezembro último, se dará a partir da criação de uma joint venture, na qual a Sancap Investimentos e Participações, controlada pelo banco, terá 50% e a sócia a outra metade. Batizada de Santander Auto, a joint venture do banco com a seguradora alemã será 100% digital e chega em um momento de recuperação do setor automotivo, um dos que mais sofreram com a crise no país.