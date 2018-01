Santander tem queda de 4% no lucro do 4º tri, a € 1,54 bilhão

Madri – O banco espanhol Santander divulgou hoje que teve lucro líquido de 1,54 bilhão de euros (US$ 1,91 bilhão) no quarto trimestre de 2017, 4% menor que o ganho obtido em igual período de 2016.

Itens não recorrentes pesaram no resultado, como esperavam analistas. O Santander registrou despesa líquida de 382 milhões de euros entre outubro e dezembro.

Em todo o ano de 2017, a instituição espanhola garantiu lucro líquido de 6,62 bilhões de euros, 7% maior que o de 2016.

“O foco do grupo em conquistar a fidelidade do cliente, combinado com a grande execução de nossas equipes, nos permitiu gerar um aumento de 20% no lucro subjacente antes de impostos”, comentou a presidente executiva do Santander, Ana Botín.

Botín acrescentou que o Santander registrou forte crescimento ao longo de todo o ano na América Latina e disse estar confiante de que o banco atingirá suas metas em 2018.