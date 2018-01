Santander: o 2018 do banco que mais cresceu em 2017

O Santander deve consagrar seu ano de 2017 nesta terça-feira com a divulgação dos resultados do quarto trimestre.

De janeiro a setembro de 2017, o lucro do Santander aumentou 35%, a maior expansão entre os grandes bancos do país.

A rentabilidade chegou a 17% no terceiro trimestre e encostou na do Bradesco, que ficou em 18% (o Itaú obteve quase 22%).

Para o quarto trimestre, investidores esperam resultados parecidos. Com uma expansão na carteira de crédito, a expectativa de analistas do banco UBS é que o banco tenha uma alta de 42,6% na comparação com o mesmo período de 2017, para 2,83 bilhões de reais. Mais do que bons números no quarto trimestre, analistas esperam obter previsões animadoras para 2018.

Na pomposa festa de fim de ano do banco, que reuniu 35.000 funcionários num estádio em São Paulo, o presidente Sérgio Rial chegou por uma corda de rapel e disse que as metas para 2018 serão mais ambiciosas.

Com a recuperação da economia e o retorno da concessão de empréstimos, 2018 é tido como um ano promissor para o setor.

Para o Santander e para Rial, será desafiador. Bradesco, Itaú e Banco do Brasil passaram os últimos dois anos mais concentrados em resolver os problemas de suas carteiras de crédito, mas agora parecem voltar ao jogo.

A competição com as startups financeiras também tende a aumentar. O Santander precisará de boas estratégias para fechar 2018 com uma festa do tamanho da que festa no fim de 2017.