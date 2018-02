Santander nomeará presidente no Brasil como conselheiro

Madri/São Paulo – O atual presidente do Conselho de Administração do Santander Brasil, Álvaro Antonio Cardoso de Souza, foi indicado para ocupar uma cadeira no Conselho de Administração do Grupo Santander em reunião realizada ontem, em São Francisco, nos Estados Unidos.

A assembleia que deliberará a indicação está marcada para 23 de março. O executivo, que também é presidente do Conselho de Administração do FUNBIO – Fundo Nacional para a Biodiversidade – e conselheiro da AMBEV, acumulará os dois cargos.

“A nomeação do Álvaro de Souza para fazer parte do Conselho do Grupo Santander, além do reconhecimento de sua qualidade pessoal e profissional, é o reflexo da importância do Santander Brasil e do nosso país dentro da Organização”, afirmou Sérgio Rial, presidente executivo do Santander no Brasil.

Álvaro Antonio Cardoso de Souza, nascido em Portugal em 1948, é formado em Economia e Administração de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e realizou estudos em universidades americanas como as de Pittsburgh e The Wharton Business School, na Pensilvânia.

O executivo também já atuou como conselheiro da Duratex, Gol e Fibra. Atualmente da Ambev.

“Estou muito feliz com essa oportunidade de expandir minha contribuição para o crescimento sustentável do Banco Santander globalmente e em fazer parte do Conselho de Administração do Santander Brasil”, destacou Álvaro de Souza.

Além de Álvaro, Ramiro Mato também foi indicado como membro independente do Conselho de Administração do Grupo Santander, assim como outros cinco conselheiros: Carlos Fernández González, Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca, Guillermo de la Dehesa, Sol Daurella Comadrán e Homaira Akbari.

Com a incorporação de Souza e a ratificação de Mato, o Conselho de Administração da entidade será composto por 15 membros dos quais 8 são independentes.

Além disso, o Grupo conta com diversidade de gênero – um terço é mulher – de nacionalidade – espanhola, britânica, americana, mexicana e portuguesa – e com ampla representação setorial – Finanças, Logística, Tecnologia, Infraestrutura e do mundo acadêmico e universitário.