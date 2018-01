Santander e banco dos Brics fecham parceria em projetos no Brasil

São Paulo – O Santander Brasil e o New Development Bank (NDB), o chamado banco dos Brics, anunciaram nesta quarta-feira um parceria para investimentos em projetos de infraestrutura no país.

O acordo deve enfatizar projetos de energia renovável, mobilidade urbana, rodovias e ferrovias, disse o diretor de mercado de capitais do Santander Brasil, Rafael Noya.

O NDB, criado em 2015 por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, já tem uma carteira de projetos de cerca de 300 milhões de dólares no país, disse o presidente-executivo do NDB, o brasileiro Sergio Suchodolski, por videoconferência.