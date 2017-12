Santander compra operações de negócio do Deutsche Bank na Polônia

São Paulo – O Bank Zachodni WBK, do Banco Santander, firmou acordo com o Deutsche Bank para a compra dos negócios de banco de varejo e private banking do banco alemão na Polônia por 305 milhões de euros, informou a instituição espanhola em fato relevante nesta quinta-feira.

A aquisição não contempla a carteira de hipotecas em moeda estrangeira, mas inclui as ações do DB Securities na Polônia, de acordo com o comunicado.

A operação ainda está sujeita à aprovação de acionistas tanto do Bank Zachodni WBK quanto do Deutsche Bank Polska, e também precisa do aval de órgãos regulatórios.