Santander Brasil supera estimativa de lucro no 3º tri com alta do crédito

São Paulo – O lucro do banco Santander Brasil do terceiro trimestre superou as estimativas de analistas, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira, com o banco registrando mais um trimestre de forte crescimento do crédito.

O lucro líquido recorrente do Santander Brasil somou 3,108 bilhões de reais de julho a setembro, 2,85 por cento superior à estimativa média de analistas da Refinitiv e 20,2 por cento acima do lucro registrado no mesmo período do ano passado.

A carteira de crédito ampliada do banco atingiu 380,7 bilhões de reais, impulsionada por empréstimos para pessoas físicas e pequenas empresas, com alta de 3,4 por cento na comparação com o trimestre anterior e de 13,1 por cento ante o terceiro trimestre de 2017.

O índice de inadimplência de 90 dias foi de 2,9 por cento no terceiro trimestre, ligeiramente acima dos três meses anteriores.

A margem financeira bruta ficou em 10,629 bilhões de reais, apenas 1,6 por cento acima do segundo trimestre, devido a uma mudança na regulamentação dos cartões de crédito. Em relação ao terceiro trimestre de 2017, a margem financeira subiu 7,8 por cento.

O retorno sobre o patrimônio líquido do Santander Brasil, um indicador da lucratividade dos bancos, atingiu 19,5 por cento, estável em relação ao trimestre anterior, mas ainda assim o maior desde sua oferta pública inicial em 2009.

Como parte de sua estratégia de crescer sem aquisições no país, o Santander Brasil abriu 14 novas agências no trimestre.

