Santander Brasil: faturamento da GetNet cresce 33,5%

São Paulo – O Santander Brasil informa que a sua adquirente, a GetNet, elevou seu faturamento em 33,5% no segundo trimestre, totalizando R$ 44,1 bilhões em relação ao visto um ano antes, de R$ 33,1 bilhões. Assim, a participação do banco no “mercado de maquininhas” atingiu 13,2%, expansão de 2,2 pontos porcentuais em 12 meses, considerando dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) de março.

Em número de transações, foram 508,1 milhões de abril a junho, aumento de 9,27% sobre os três meses anteriores. Ante um ano, foi registrada expansão de 38,15%.

No primeiro semestre de 2018, a GetNet capturou R$ 85 bilhões em suas máquinas, cifra quase 32% superior a idêntico intervalo do ano passado, de R$ 64,512 bilhões.

O banco destaca ainda, em relatório que acompanha as suas demonstrações financeiras, que a GetNet avançou em seu posicionamento físico e digital com a habilitação do pagamento contactless (tecnologia NFC), que atingiu cerca de 90% da base de terminais (POS, na sigla em inglês), melhorando a experiência dos clientes.

“Além disso, lançamos a SuperGet e aprimoramos o aplicativo Getnet para oferecer uma visão integrada”, ressalta o Santander, acrescentando que, a partir da sinergia da oferta de adquirência com o banco, consegue prover solução financeira e meios de pagamento customizados aos clientes.

Segundo a instituição, a SuperGet é direcionada principalmente ao público pessoa física e empreendedores. O principal objetivo neste produto, conforme o banco, é a oferta do POS no modelo venda, com preços competitivos, taxas atrativas e novos prazos de recebimento.