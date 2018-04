Santander Brasil abrirá ao menos seis lojas Agro no 2º semestre

O Santander Brasil, maior banco estrangeiro no país, vai inaugurar ao menos seis lojas voltadas exclusivamente ao agronegócio no segundo semestre deste ano, abrindo unidades pela primeira vez no Paraná, disse à Reuters nesta terça-feira o diretor de Agronegócios da instituição, Carlos Aguiar.

O movimento reforça a expansão do Santander no segmento agrícola do Brasil, ao mesmo tempo em que o banco amplia a sua estratégia de um atendimento diferenciado ao agricultor para o Sul do Brasil, região chave para o agronegócio nacional.

De acordo com Aguiar, as próximas seis lojas serão instaladas nos Estados de Mato Grosso do Sul e Tocantins, cada um com uma unidade, e Mato Grosso e Paraná, sendo duas em cada –esses dois últimos são os principais produtores de grãos do país.

Aguiar não detalhou em quais municípios serão instaladas as novas lojas.

Destacou ainda que, dependendo das condições do mercado, o total de lojas abertas no segundo semestre poderia subir para dez.

“Vai depender da viabilidade, mas pode escorregar para dez, sim”, disse ele.

Com as inaugurações das seis lojas, o Santander Brasil passará a ter 22 unidades exclusivamente voltadas ao agronegócio, nas quais a estrutura de atendimento, em horários pré-agendados, é composta por um gerente geral e dois gerentes comerciais, sem a presença de caixas.

Atualmente, o Santander conta com as chamadas lojas Agro em Mato Grosso (5), Mato Grosso do Sul (3), Goiás (3), Pará (2), Maranhão (1), Minas Gerais (1) e Rondônia (1). As aberturas começaram no ano passado.

Em 2017, o Santander elevou sua carteira de crédito rural no país em 44 por cento, chegando à quinta colocação entre os maiores provedores para o segmento do agronegócio.