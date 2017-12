Santander assume gestão de fundos locais do JP Morgan no Brasil

São Paulo – A gestora de recursos do Santander firmou acordo de colaboração com o J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) no Brasil, por meio do qual passará a administrar os fundos locais do banco norte-americano mediante aprovação dos cotistas.

Ainda como parte da parceria, o Santander Asset Management (SAM) fará a distribuição no país de alguns fundos globais do JPMAM, segundo comunicado conjunto divulgado nesta terça-feira.

“O acordo de colaboração com a SAM, a maior gestora internacional no Brasil, irá ampliar o alcance da distribuição dos produtos globais do JPMAM no Brasil, em um momento em que os clientes buscam diversificação devido ao ambiente de juros mais baixos”, disse Vital Menezes, presidente do JPMAM na América Latina.

Ainda de acordo com o comunicado, a parceria não tem caráter exclusivo e não prevê transferência de participação acionária entre o Santander e o J.P. Morgan nem associação ou joint venture entre as partes.

A Santander Asset Management atualmente é a maior gestora estrangeira de fundos do país, com 263 bilhões de reais em patrimônio líquido sob gestão e mais de 1 milhão de cotistas, enquanto a JPMAM é a sexta maior gestora global de fundos, com mais de 1,6 trilhão de dólares em ativos.