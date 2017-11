Santander aprova mudanças na diretoria e amortização de ágio

Madri – O Santander anunciou hoje que aprovou mudanças em sua diretoria executiva e uma amortização de ágio de 600 milhões de euros (US$ 712,9 milhões) que será reconhecida no balanço do quarto trimestre.

Após reunião da diretoria no Brasil, o banco espanhol informou que nomeou Ramiro Mato como diretor independente. Mato integrará o comitê executivo, assim como o comitê de supervisão, regulação e conformidade.

Matías Rodríguez Inciarte e Isabel Tocino, por sua vez, deixarão a diretoria e assumirão novos papéis no grupo, disse o Santander.

Já a amortização de ágio será reconhecida nos resultados do quarto trimestre do Santander, mas não terá impacto em seu índice de capital de nível 1, uma vez que o ágio é excluído do cálculo.

O Santander também reiterou a meta de elevar tanto o dividendo por ação quanto o lucro por ação em 2017 e 2018.