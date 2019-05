Santander abrirá agências para voluntariado de funcionários aos sábados

São Paulo — O Santander Brasil anunciou nesta quinta-feira que vai abrir aos sábados algumas agências em 25 cidades do país para prestar orientação financeira gratuita à população, em um projeto de voluntariado entre seus funcionários. A iniciativa foi criticada pelo sindicato dos bancários de São Paulo.

Segundo a filial brasileira do banco espanhol, 29 agências do banco ficarão abertas aos sábados entre 4 de maio e o último sábado de junho, das 9h às 12h. As agências não prestarão atendimento bancário regular, mas voluntários do banco vão atender clientes e não clientes “interessados em receber apoio para organizar suas contas e investir”.

“Até o momento, mais de 1,2 mil funcionários do banco se inscreveram para participar desta missão cidadã”, afirmou o Santander Brasil em comunicado.

Porém, a presidente Sindicato dos Bancários de São Paulo, Ivone Silva, afirmou que sábado não é dia de expediente bancário segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

“Não há porque o Santander abrir suas portas no fim de semana”, disse a presidente do sindicato. “Fomos comunicados pela imprensa e por denuncias de funcionários, tentamos falar com a direção do banco, mas ela tomou uma decisão unilateral e se recusou a negociar com os representantes dos trabalhadores.”

Segundo a entidade, a iniciativa do Santander Brasil representa um “precedente ruim para a categoria”.

“O banco quer promover um curso de educação financeira e poderia dar o exemplo diminuindo os juros e reduzindo as tarifas bancárias”, afirmou a dirigente.

O Santander Brasil frisou que qualquer funcionário do banco, e não apenas bancários, podem ser voluntários e que trata-se de um programa-piloto que poderá ser ampliado para mais cidades se houver demanda.

No primeiro trimestre, o Santander Brasil teve lucro recorrente de 3,485 bilhões de reais, alta 21,9 por cento sobre um ano antes. A receita com prestação de serviços e tarifas bancárias avançou 9,5 por cento, para 4,529 bilhões, enquanto as despesas com pessoal subiram 0,4 por cento, a 2,319 bilhões.