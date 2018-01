Sanofi anuncia compra da Bioverativ, por US$ 11,6 bilhões

Paris – A gigante farmacêutica francesa Sanofi, controladora da Medley no Brasil, anunciou hoje um acordo para comprar todas as ações em circulação da norte-americana Bioverativ, por US$ 11,6 bilhões. A expectativa é que a operação seja concluída em três meses.

A Sanofi propôs pagar US$ 105 por cada ação da Bioverativ, o que representa ágio de 64% sobre o preço de fechamento do papel na sexta-feira (19).

A Bioverativ, que gerou vendas de US$ 847 milhões em 2016, é uma biofarmacêutica especializada em terapias para hemofilia e outras raras doenças de sangue.

Segundo a Sanofi, a hemofilia configura hoje o maior mercado de doenças raras, com receitas anuais próximas a US$ 10 bilhões e 181 mil pessoas afetadas mundialmente. Fonte: Dow Jones Newswires.