Sanepar tem lucro 29% maior no 2º trimestre

São Paulo – A companhia paranaense de saneamento básico Sanepar anunciou nesta terça-feira que teve lucro líquido de 253,6 milhões de reais no segundo trimestre, um aumento de 28,9 por cento na comparação com igual etapa de 2017.

O resultado operacional da companhia medido pelo Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização, na sigla em inglês) somou 400,1 milhões de reais de abril a junho, aumento de 24,9 por cento ante igual período do ano passado. A margem Ebitda subiu 3,9 pontos percentuais, a 39,2 por cento.

A receita operacional líquida da Sanepar no período, de 1,02 bilhão de reais, foi 12,2 por cento maior ano a ano.

No fim de junho, a dívida líquida da Sanepar somava 2,44 bilhões de reais, ante 2,18 bilhões de reais no fim de 2017. O nível de alavancagem medido pela relação dívida líquida sobre Ebitda caiu de 1,8 vez no final do primeiro semestre do ano passado para 1,7 vez no fim de junho deste ano.