Samsung tem lucro recorde de 12,255 trilhões de wons no 4º tri

São Paulo – A Samsung Electronics apresentou lucro líquido de 12,255 trilhões de wons sul-coreanos no quarto trimestre do ano passado, registrando forte avanço na comparação com o mesmo período do ano anterior, quando o lucro foi de 7,088 trilhões de wons.

Já o lucro operacional passou de 9,221 trilhões de wons para 15,147 trilhões de wons. Com esses resultados, a empresa novamente registrou lucro recorde pelo terceiro trimestre consecutivo.

A receita, por sua vez, também registrou avanço, passando de 53,332 trilhões de wons para 65,978 trilhões de wons.

Em todo o ano de 2017, a receita foi de 239,575 trilhões de wons, abaixo do resultado visto em 2016, de 201,867 trilhões de wons.

Já o ganho líquido saltou de 22,726 trilhões de wons em 2016 para 42,187 trilhões de wons no ano passado.

A Samsung também aprovou o desdobramento de ações (stock split) de 50 por 1, em resposta a afirmações de que “o alto preço das ações era um obstáculo para potenciais investidores”.

Os resultados do quarto trimestre da companhia foram impulsionados, principalmente pela divisão de chips de memória.