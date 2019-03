Samsung sinaliza lucro abaixo do esperado após queda em preço de chips

Seul — A Samsung disse nesta terça-feira, 26, que o lucro do primeiro trimestre provavelmente não alcançará as expectativas do mercado em razão de quedas nos preços dos chips e da redução na demanda por painéis de telas, em uma declaração sem precedentes antes da divulgação do balanço.

O anúncio veio depois que a Samsung disse aos acionistas na semana passada que o fraco crescimento econômico global e a demanda mais fraca por chips de memória, seu principal negócio, pesariam sobre as operações em 2019.

“A empresa espera que o escopo dos declínios de preço dos principais chips de memória seja maior que o esperado”, afirmou a Samsung em comunicado antes da divulgação de resultados na próxima semana.

Esperava-se que a Samsung reportasse lucro operacional de 7,2 trilhões de won (6,4 bilhões de dólares) para o período de janeiro a março, segundo a Refinitiv SmartEstimate, mais de 50 por cento abaixo dos 15,6 trilhões de won registrados no mesmo período do ano passado.

As vendas devem cair para 53,7 trilhões de won, contra 60,6 trilhões de won há um ano, segundo a Refinitiv.

“Os estoques se acumulando na área de chips de memória e o fraco desempenho do mercado de telas devido às vendas ruins dos iPhones da Apple estão prejudicando a lucratividade da Samsung”, disse Lee Won-sik, analista da Shinyoung Securities.