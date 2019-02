Samsung indica primeira queda no lucro anual em 3 anos

Seul – A Samsung Electronics, líder mundial em smartphones, confirmou nesta quinta-feira as expectativas para sua primeira queda no lucro anual desde 2011, apesar de uma retomada no quarto trimestre ter sinalizado que os ganhos podem ter se estabilizado no curto prazo.

A gigante sul-coreana de tecnologia perdeu participação de mercado por três trimestres consecutivos até o período de julho a setembro, e analistas dizem que a tendência provavelmente deve ter continuado de outubro a dezembro graças à concorrência dos novos iPhones da Apple e de rivais chinesas de custo mais baixo, como a Xiaomi.

Ainda assim, as expectativas de demanda saudável por chips de memória e melhorias no negócio móvel, na esteira de novos smartphones de nível médio a baixo, estão alimentando esperanças de que a Samsung tenha finalmente estancado o sangramento no lucro trimestral.

“Eu acho que a empresa vai mostrar uma reviravolta”, disse o analista Lee Do-hoon, da CIMB, apontando para a perspectiva positiva para os negócios de fundição e de displays neste ano.

A Samsung afirmou que seu lucro operacional do quarto trimestre deve provavelmente ser de 5,2 trilhões de wons (4,74 bilhões de dólares), superando a previsão média de 5 trilhões de wons da Thomson Reuters I/B/E/S, em um levantamento com 44 analistas.

A perspectiva significa que o lucro da companhia em 2014 provavelmente será de 25 trilhões de wons, o mais fraco em três anos.

Ainda assim, o resultado do último trimestre deve marcar uma recuperação ante o lucro de 4,1 trilhões de wons do terceiro trimestre, que foi o desempenho trimestral mais fraco da empresa em mais de três anos. A Samsung deve divulgar seus resultados anuais em torno do final de janeiro.