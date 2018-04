Samsung: Fraqueza do segmento de celulares pesará sobre resultados

A Samsung afirmou nesta quinta-feira que a fraqueza no mercado mundial de smartphones vai pesar sobre os resultados da companhia, que no primeiro trimestre foram impulsionados por forte demanda por chips usados em servidores.

A maior fabricante de chips de memória, smartphones e televisores do mundo também sinalizou uma demanda mais suave por telas OLED de smartphones como desafio para o segundo trimestre.

“Gerar crescimento de resultado em toda a empresa será um desafio devido à fraqueza no segmento de telas e um declínio na rentabilidade de telefonia móvel em meio à crescente concorrência no segmento de alta tecnologia”, disse a empresa sul-coreana.

“As ações estão subindo, já que as perspectivas da Samsung Electronics para a área de chips de memória parecem mais positivas do que as de outras empresas”, disse Greg Roh, analista da HMC Investment & Securities. As ações da Samsung encerraram o dia em alta de 3,45 por cento.

A rival sul-coreana SK Hynix e a TSMC citaram cada uma neste mês crescimento mais lento nas vendas de chips para smartphones. A TSMC, importante fornecedora dos iPhones para a Apple, cortou meta de receita na semana passada.

Mas a Samsung Electronics, rival e também fornecedora da Apple, previu a continuação de vendas fortes, não apenas de chips para servidores, mas de processadores para dispositivos móveis.

Sewon Chun, vice-presidente sênior de negócios de chips de memória da Samsung, disse que a tendência em direção a processadores de “alta densidade”, com mais capacidade de processamento e maior capacidade de armazenamento, sustentaria a demanda por chips móveis DRAM e NAND este ano. Segundo ele, essa tendência está sendo motivada por novas aplicações, como jogos de alto desempenho.

A Samsung Electronics informou que o lucro operacional foi de 15,6 trilhões de wons (14,4 bilhões de dólares) no primeiro trimestre, um aumento de 58 por cento em relação ao ano anterior e em linha com os 15,6 trilhões de wons estimados pela companhia. A receita saltou 19,8 por cento, para 60,6 trilhões de wons, também dentro da estimativa.