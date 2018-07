Samsung deve ter menor crescimento de lucro com vendas mais fracas

Seul – A sul-coreana Samsung Electronics deve registrar seu menor crescimento de lucro em mais de um ano no segundo trimestre, conforme vendas fracas dos sofisticados smartphones Galaxy ofuscam o altamente lucrativo negócio de chips.

Analistas esperam que as vendas do smartphone da Samsung recuem no trimestre de abril a junho, após um declínio de mais de 2% no trimestre anterior, conforme consumidores migram para modelos mais baratos de rivais chinesas como a Xiaomi Corp.

A liderança da Samsung sobre a Apple no mercado global de smartphones está sob pressão, depois que a empresa fabricante do iPhone X superou as expectativas do mercado.

“As funções que os telefones móveis da Samsung têm não são atrativas o suficiente para os clientes gastarem mais dinheiro nisso”, afirmou Song Myung-sup, analista da HI Investment & Securities.

Lançamento mais recente da Samsung, o Galaxy S9 traz muitos softwares, mas pouco em termos de inovação tecnológica. O dispositivo lançado em meados de março deve vender menos que o antecessor Galaxy S8 em 2017, segundo analistas.

Isso deve pesar sobre o crescimento do lucro do conglomerado sul-coreano, que divulga os resultados do segundo trimestre na sexta-feira.

Analistas preveem um lucro operacional de 14,9 trilhões de wons (13,3 bilhões de dólares) entre abril e junho, alta de 5,7 por cento na comparação anual, mas inferior ao recorde de 15,6 trilhões de wons já alcançado em um segundo trimestre, conforme levantamento da Thomson Reuters.

A Samsung, cujas ações acumulam queda de 9% até agora neste ano, também deve divulgar as estimativas para o trimestre de abril a junho na sexta-feira, com projeções para receita e lucro operacional. Os resultados detalhados devem sair no fim de julho.