Samsung desenvolve o menor chip DRAM do mundo

Seul – A Samsung Electronics disse nesta quarta-feira que desenvolveu o menor chip DRAM do mundo, ampliando sua liderança técnica sobre os concorrentes, à medida que segue em direção a um lucro operacional recorde em 2017, impulsionado pelo negócio de semicondutores.

A “segunda geração” de chips DRAM classe 10-nanômetros, de 8 gigabytes e com eficiência de energia e desempenho de processamento de dados melhorados, é voltada para eletrônicos premium de processamento de dados, como centros de computação em nuvem, dispositivos móveis e placas gráficas de alta velocidade, disse a Samsung em comunicado.

O líder global em chips de computador, televisores e celulares disse que mudará a maior parte de sua capacidade de produção de DRAM para chips de 10 nanômetros em 2018.

Essa expansão “agressiva” de produção “acomodará a forte demanda do mercado”, disse Gyoyoung Jin, presidente do negócio de chips de memória da Samsung Electronics.

Com a nomeação de uma nova geração de executivos em seus três principais negócios, incluindo o de semicondutores no final de outubro, a empresa sul-coreana disse que não estava buscando expandir a venda de chips imediatamente, mas estava investindo para manter a posição de mercado no longo prazo.