Sabesp tem queda de 45% no lucro do segundo trimestre

São Paulo – A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) teve lucro líquido de 181,9 milhões de reais no segundo trimestre, queda de 45 por cento ante o mesmo período do ano passado, impactado por salto no resultado financeiro negativo do período.

A empresa registrou uma conta de variação cambial e monetária de 770 milhões de reais no segundo trimestre, quase quatro vezes maior que o apurado um ano antes. Com isso, o resultado financeiro negativo da empresa passou de 281 milhões de reais no segundo trimestre de 2017, para 837 milhões nos três meses encerrados em junho deste ano.

A geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 1,383 bilhão de reais entre abril e junho, avanço de 29,8 por cento na comparação anual, em meio a reajustes tarifários e aumento no volume faturado da ordem de 3,1 por cento.

O ganho não foi maior uma vez que a empresa registrou calotes de 45,8 milhões de reais, “principalmente do município de Guarulhos”, comentou a companhia no balanço.

A Sabesp teve receita operacional líquida de 3,67 bilhões de reais no segundo trimestre, uma expansão de 5 por cento na comparação anual. A linha de custos e despesas caiu 1 por cento e a de custos de construção recuou 14,7 por cento.