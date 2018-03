Sabesp tem lucro líquido de R$612,6 mi no 4º trimestre

São Paulo – A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) teve lucro líquido de 612,6 milhões de reais no quarto trimestre, queda de 35,3 por cento ante o mesmo período de 2016, informou a companhia de água e saneamento do Estado de São Paulo nesta quarta-feira.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou 1,394 bilhão de reais entre outubro e dezembro, alta de 15,3 por cento ante o resultado apurado em igual etapa de 2016. A margem Ebitda ajustada subiu para 34,7 por cento no quarto trimestre, ante 31,1 por cento no mesmo período de 2016.

A receita operacional líquida subiu 3,4 por cento para 4,02 bilhões de reais no quarto trimestre, enquanto os custos e despesas subiram 8,5 por cento, para 2,038 bilhões de reais.

No ano de 2017 como um todo, o lucro líquido da Sabesp caiu 14,5 por cento para 2,519 bilhões de reais. Já o Ebitda ajustado subiu 15,3 por cento, para 5,269 bilhões de reais.

A empresa, que investiu no ano passado 3,4 bilhões de reais, prevê investimentos de 17,3 bilhões de reais entre 2018 e 2022, sendo 7,1 bilhões de reais em água e 10,2 bilhões de reais em coleta e tratamento de esgoto.

A Sabesp anunciou também nesta quarta-feira que o conselho de administração aprovou o pagamento de 703,88 milhões de reais em juros sobre o capital próprio, ou 1,0298 por ação ordinária, no dia 26 de junho de 2018.