Sabesp será privatizada ou passará por uma capitalização, diz Dória

São Paulo – A Sabesp, companhia de saneamento básico de São Paulo, pode estar perto de ser privatizada. Caso o marco regulatório do setor seja aprovado sem mudanças substanciais pelo Congresso, a medida pró-mercado será adotada, segundo o governador João Dória. Caso essa possibilidade não seja viável, o plano B será partir para a capitalização da companhia.

“Mesmo sendo uma empresa bem administrada e que produz resultados, a Sabesp poderá, sim, ser privatizada se o marco regulatório assim o permitir. Isso vai permitir que ela atue não apenas em São Paulo como em outros estados brasileiros”, disse Dória, durante evento do Credit Suisse, em São Paulo, nesta terça-feira (28).

Segundo o governador, não é possível imaginar que algumas regiões do país tenham menos de 5% de água e esgoto tratados. “Isso não é um país que pode almejar prosperidade, igualdade, redução de pobreza.”

A capitalização, portanto, pode ser uma alternativa, caso sejam feitas alterações importantes no texto elaborado pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) e pelo deputado federal Geninho Zuliani (DEM-SP).

Durante o painel com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, Dória chegou a alfinetar o presidente Jair Bolsonaro em duas ocasiões. “Não vou falar de Bolsonaro aqui, vou falar de coisa séria”, disse, arrancando risos contidos da plateia. “Nossa equipe é a mesma de 2019, temos consistência, não tem nada de 01, 02 nem 03 aqui”, pontuou, dessa vez, com risadas mais enfáticas dos espectadores do painel.