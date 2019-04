Sabesp anuncia grupo para avaliar alternativas de reorganização societária

São Paulo — A Sabesp anunciou na sexta-feira, 26, após o fechamento do mercado, a constituição de grupo de trabalho com o objetivo de avaliar alternativas de reorganização societária da companhia de saneamento básico do estado de São Paulo.

De acordo com fato relevante, o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização deliberou em reunião no dia 24 de abril e homologou no dia 26 a constituição do grupo.

A volta dos estudos ocorre em paralelo à análise do novo texto para a Medida Provisória 868, que altera regras do setor de saneamento básico no país, que deve ser votado no próximo dia 7 de maio em comissão mista no Congresso Nacional.

Para analistas do Credit Suisse, os estudos devem incluir as possibilidades de privatização e capitalização ou “follow on”, conforme nota enviada a clientes pela corretora do banco.