Rubem Novaes confirma conversas para presidir Banco do Brasil

O economista Rubem Novaes confirmou nesta quinta-feira, 22, que tem conversado com o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre o Banco do Brasil, mas disse que espera uma confirmação de Guedes ou do próprio presidente eleito, Jair Bolsonaro, sobre convite para ele presidir o banco estatal.

“Estamos conversando sobre Banco do Brasil”, disse Novaes. “Estou esperando que Guedes e Bolsonaro se pronunciem”, acrescentou.

Questionado sobre o teor dessas conversas em torno do BB e quais seriam as prioridades para a instituição, Novaes disse apenas que está tomando conhecimento da situação do banco e que prefere falar mais sobre o assunto somente após uma eventual confirmação de seu nome.

Rubem de Freitas Novaes foi diretor do BNDES e presidente do Sebrae. Ele tem sido presença constante nas reuniões da equipe de transição.