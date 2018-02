Royal Dutch Shell triplica lucro no 4º tri, a US$ 3,08 bilhões

Londres – A Royal Dutch Shell anunciou hoje que teve lucro com base nos custos de suprimentos de US$ 3,08 bilhões no quarto trimestre de 2017, representando praticamente o triplo do ganho de US$ 1,03 bilhão obtido em igual período do ano anterior.

A medida com base nos custos de suprimentos é semelhante ao lucro/prejuízo líquido divulgado por petrolíferas nos EUA.

O resultado da Shell, contudo, ficou abaixou da previsão de lucro de US$ 4,24 bilhões de 21 analistas consultados pela Vara Research.

O fluxo de caixa de atividades operacionais da petrolífera anglo-holandesa totalizou US$ 7,28 bilhões no quarto trimestre, ante US$ 9,2 bilhões um ano antes.