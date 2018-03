Rômulo Dias, ex-presidente da Cielo, vai presidir grupo UOL

São Paulo – O ex-presidente da maior empresa de meios de pagamento do país, Cielo, Rômulo Dias, foi indicado para presidir o grupo de internet UOL, cuja operação rival da Cielo, PagSeguro, abriu capital nos Estados Unidos neste ano.

Dias vai assumir a presidência do grupo UOL a partir de 2 de abril, reportando-se ao fundador, Luiz Frias. “O novo presidente será responsável pelas operações de todas as companhias do UOL”, afirmou a PagSeguro, em comunicado ao mercado.

A PagSeguro levantou cerca de 2,7 bilhões de dólares com um IPO nos EUA no final de janeiro, em uma operação que teve demanda 10 vezes maior que a oferta. Desde então, as ações da companhia tiveram valorização de cerca de 64 por cento.

Nesta sexta-feira, as ações da PagSeguro fecharam em alta de 1,3 por cento. Enquanto isso, as ações da Cielo encerraram a sessão em queda de 3,65 por cento, acumulando desvalorização de 2,3 por cento neste ano.

“Rômulo foi muito importante para desenvolver a Cielo no passado, conhece bem a empresa e pode usar esse expertise para reforçar a competitividade da PagSeguro, embora a PagSeguro opere em alguns nichos de mercado diferentes da Cielo”, disse um gestor de uma corretora no Rio de Janeiro.

Dias deixou a presidência da Cielo em 2016 para ser diretor executivo no Bradesco, sócio da empresa de meios de pagamento. Até o final do ano passado ele era visto por executivos de bancos rivais como um profissional que estava sendo preparado para ocupar cargos maiores no Bradesco.

A PagSeguro teve lucro líquido de 188,9 milhões de reais no quarto trimestre, salto ante o resultado positivo de 38,5 milhões obtido um ano antes. Em 2017, o lucro da companhia foi de 479 milhões de reais ante 127 milhões em 2016.