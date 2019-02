Rolls Royce fecha acordo de US$1 bi em motores com Lockheed

Londres – A fabricante britânica de motores Rolls Royce fechou um acordo com a Lockheed Martin de até 1 bilhão de dólares para entregar 600 motores que equiparão futuras aeronaves de transporte militar C-130J Super Hercules.

A empresa disse nesta quarta-feira que o negócio garantiu o motor AE 2100, da Rolls Royce, como escolhido para todas as variantes do C-130J até 2025. O acordo atenderá o governo dos EUA e exigências internacionais de contrato de 2014 a 2018.

“Este acordo é um passo muito importante no fornecimento aos nossos clientes do cargueiro mais acessível do mundo”, disse o vice-presidente da Lockheed e gerente geral para os programas do C-130, George Shultz.

Em 3 de fevereiro, a Lockheed Martin lançou a variante civil da aeronave de quatro motores C-130J Super Hercules.