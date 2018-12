Rodoil compra Megapetro e prevê 30% mais postos de marca no Sul do país

São Paulo – A Rodoil anunciou a compra da Megapetro Petróleo Brasil, uma das principais distribuidoras de combustíveis do Rio Grande do Sul, em um negócio que deve aumentar seu número de postos em cerca de 30 por cento, para mais de 400 unidades de bandeira própria no Sul do país.

A aquisição segue-se à compra em outubro pela holandesa Vitol de 50 por cento da Rodoil, e a outras transações no setor, como a aquisição pela Glencore de uma participação majoritária na Ale em meados do ano.

Em comunicado na véspera, a Rodoil, atualmente a líder em distribuição de combustíveis no Sul brasileiro, disse que a aquisição da Megapetro já estava no radar da companhia pela similaridade no modelo de gestão.

“A aquisição está alinhada com o nosso planejamento estratégico de criar uma empresa dinâmica, com qualidade em nossos produtos e serviços oferecidos aos consumidores, bem como garantir uma maior competitividade para os revendedores”, afirmou o diretor presidente da Rodoil, Roberto Tonietto, na nota.

Segundo ele, o movimento aproveitará a sinergia entre as duas companhias, “resultando em uma empresa mais forte, com raízes na experiência do negócio, mas com olhos firmes para o futuro”.

Fundada em 2006, a Rodoil deverá registrar faturamento de cerca de 5 bilhões de reais em 2018. Atualmente, a empresa tem mais de 300 postos com marca própria e fornece para outros 1,4 mil postos no Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Já a Megapetro possui 19 anos de história, mais de 100 postos com sua marca no Rio Grande do Sul e deverá alcançar um faturamento de 700 milhões de reais neste ano.